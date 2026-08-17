Genoa, Ferguson a un passo! Ma col Napoli non ci sarà: il motivo
Il Genoa è ad un passo dal chiudere l'operazione Evan Joe Ferguson: infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, l'affare va solo formalizzato. Il club rossoblu ha raggiunto un accordo con il Brighton per un trasferimento a titolo temporaneo: gli inglesi contribuiranno al pagamento del 30% dello stipendio dell'attaccante irlandese.
Ferguson non ci sarà per Genoa-Napoli: il motivo
Nonostante l'acquisto di Evan Ferguson si potrebbe chiudere nei prossimi giorni, e quindi prima dell'inizio del campionato di Serie A, l'attaccante non ci sarà per Genoa-Napoli. Il giocatore irlandese classe 2004, infatti, è allle prese con un infortunio alla caviglia che lo tiene fuori da diversi mesi e lo farà stare ai box almeno fino a ottobre. Daniele De Rossi dovrà aspettare per avere a disposizione il suo nuovo centravanti, che ha già militato in Italia con la maglia della Roma, la scorsa stagione.
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