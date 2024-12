Genoa, è già finita con Balotelli? C'è clausola e interesse dal Messico

L'avventura di Mario Balotelli con la maglia del Genoa potrebbe essere giunta già ai titoli di coda. Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, le prossime tre partire che attendono i rossoblù (oggi contro l'Empoli, poi contro Lecce e Parma) saranno fondamentali per stabilire le strategie di mercato del club passato da poco nelle mani di Sucu.

Balotelli non farà parte della spedizione per Empoli avendo avuto l'influenza. "Mi dispiace, si sta allenando davvero bene", ha detto a tal proposito il tecnico Vieira. Nonostante le parole di stima, il futuro dell'attaccante appare tutt'altro che scontato. Entro martedì 31 dicembre, ciascuna delle due parti in causa potrà scegliere liberamente di interrompere il rapporto. Il Genoa vuole andare avanti con il giocatore, ma resta da capire se il diretto interessato sia della stessa opinione. Sullo sfondo, la voce di un interessamento dei messicani del Cruz Azul, con un’offerta di 2mln, cinque volte il suo stipendio.