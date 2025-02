Ufficiale Genoa, i convocati di Vieira per l'Inter: out tre titolari

vedi letture

Sono 24 i giocatori convocati da mister Vieira, i vista del match tra Inter e Genoai in programma oggi alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e valido per la 26^ giornata di Serie A. Si tratta del quarto e ultimo incontro in programma oggi, in un programma che partirà alle 15.00 con Parma-Bologna e Venezia-Lazio e proseguirà alle 18.00 con Torino-Milan.

Il mister rossoblù dovrà fare a meno di 3 giocatori importanti come Thorsby, Badelj e Vitinha. Rispetto alla gara contro il Venezia, giocata lunedì al Ferraris e vinta col punteggio di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Pinamonti e Cornet, mancherà anche Cuenca (problema fisico nella rifinitura di questa mattina, se ne saprà di più nei prossimi giorni). Prima chiamata, invece, per Otoa (difensore classe 2004 acquistato nella finestra invernale di mercato a titolo definitivo Aalborg, con cui ha collezionato 44 presenze segnando 2 reti e fornendo 3 assist). Starà al giocatore danese, nel caso in cui venga chiamato in causa, farsi trovare pronto. Di seguito l'elenco completo dei convocati rossoblù:

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Martin, Matturro, Norton Cuffy, Sabelli, Vasquez, Zanoli, Otoa.

Centrocampisti: Frendrup, Kassa, Malinovskyi, Masini, Miretti, Onana.

Attaccanti: Cornet, Ekhator, Ekuban, Messias, Pinamonti, Venturino.