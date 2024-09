Genoa, il pres. Zangrillo: "Calendari pieni? I calciatori sono ben pagati, giusto che giochino"

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, all’uscita dell’Assemblea della Lega Serie A ha parlato ai media presenti di un tema molto discusso negli ultimi tempi: la quantità di partite da giocare, ritenuta esagerata da molti.

Così si è espresso il numero uno rossoblu, andando controcorrente rispetto alle polemiche: "Noi non partecipiamo alle coppe e non ho una base per esprimermi al riguardo. I grandi club hanno questo problema e anche un parco giocatori molto importante. Io penso all’NBA dove giocano ogni 2-3 giorni, non mi preoccupo. Sono persone sane e ben pagate, è giusto che giochino".