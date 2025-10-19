Ufficiale

Genoa-Parma, le formazioni: Vieira opera due cambi rispetto a Napoli

di Francesco Carbone

Punti pesanti in palio allo stadio "Ferraris", dove il Genoa ospita il Parma in un delicato scontro diretto per la salvezza. I rossoblù di Patrick Vieira, ancora a caccia del primo successo in campionato, arrivano dalla sconfitta di misura contro il Napoli prima della sosta. I ducali di Cuesta, invece, sono reduci dallo 0-1 interno contro il Lecce. Di seguito le formazioni ufficiali: 

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vasquez, Ostigard, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovksyi, Vitinha; Ekuban. 

Parma (4-3-2-1): Suzuki; Britschgi, Circati, Ndiaye, Delprato; Keita, Estevez, Bernabé; Almqvist, Cutrone; Pellegrino.