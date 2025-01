Ufficiale Genoa-Parma, le formazioni: Zanoli esterno d'attacco, Bonny sfida Pinamonti

Tre punti per allontanare ancora di più la zona retrocessione. Genoa e Parma si sfideranno in questo match dell'ora di pranzo con l'obiettivo di dare continuità al proprio momento positivo. Entrambe le contendenti sono reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare con i rossoblù che inoltre inseguono ancora la prima vittoria fra le mura amiche in campionato. La squadra di Patrick Vieira ha chiuso il girone di andata a quota 20 punti, uno in meno lo ha il Parma ma i pareggi di Como e Cagliari contro Lazio e Milan, oltre alla vittoria del Lecce, non fanno dormire sonni tranquilli e nessuno in coda.

Le scelte di Vieira

Partrick Vieira conferma De Winter in difesa insieme a Bani, Vasquez e Martin a protezione della porta di Leali. A centrocampo invece Badelj è come sempre protetto da Thorsby e Frendrup con Miretti e Zanoli ad innescare Pinamonti in attacco.

L'undici di Pecchia

Fabio Pecchia invece si affida a Bonny al centro dell'attacco supportato da Almqvist, Hernani e Mihaila. A centrocampo spazio a Keita e Sohm mentre in difesa davanti a Suzuki ci sono Valenti e Balogh con Delprato e Valeri sulle corsie.

Le formazioni ufficiali

Genoa (4-3-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Miretti; Pinamonti.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Almqvist, Hernani, Mihaila; Bonny.