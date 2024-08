Genoa, tutto su Milik: Gilardino ha chiesto il polacco per il post Gudmundsson

vedi letture

Il Genoa è alle prese con il sempre più probabile addio di Albert Gudmundsson e intanto Alberto Gilardino inizia a guardare avanti. Il tecnico si è ormai rassegnato alla partenza dell'islandese ma la sua paura è che anche Mateo Retegui possa lasciare la sua squadra in questa sessione di mercato, visto che come vi abbiamo raccontato l'italoargentino è un'idea dell'Atalanta per la sostituzione dell'infortunato Gianluca Scamacca.

Ecco perché l'allenatore del Grifone ha fatto la sua richiesta alla società e il nome è quello di Arkadiusz Milik, che potrebbe lasciare la Juventus nel corso delle prossime settimane, prima della fine di questo calciomercato estivo. Le sensazioni sono positive per il Genoa, visto che la Juve aprirebbe all'addio del polacco, ma a quel punto resterebbe da capire la volontà del centravanti che già in passato ha rifiutato delle possibili destinazioni. Lo scrive Tmw.