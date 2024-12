Genoa, Vieira sorride: può recuperare due infortunati per la sfida al Napoli

Buone notizie per Vieira in vista di Genoa-Napoli di sabato. Come si legge su CalcioGenoa, infatti, Caleb Ekuban è tornato a lavorare con il resto dei compagni già da settimana scorsa e punta a strappare una convocazione per sabato Con lui ci sarà anche Jeff Ekhator, che nella giornata di oggi tornerà ad allenarsi in gruppo.

Non è ancora chiaro se, con soli due allenamenti nelle gambe, mister Vieira deciderà di portare almeno in panchina Ekhator o opterà per la prudenza come fatto in precedenza con Ekuban (che ha saltato anche Milan-Genoa nonostante fosse già fisicamente a posto). I prossimi allenamenti probabilmente chiariranno ulteriormente le loro condizioni.