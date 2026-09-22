Ufficiale Giudice Sportivo, solo 10mila euro di multa alla Juve per oltraggio a Mazzola. Stangata Fiorentina

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Le decisioni del Giudice Sportivo: Juventus multata per il minuto dedicato a Mazzola, sanzioni anche per Fiorentina e altri cinque club.

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative alla quinta giornata di Serie A. Tra i provvedimenti figura una multa di 10mila euro alla Juventus per quanto accaduto all’Allianz Stadium prima della sfida contro l’Atalanta, durante il minuto di raccoglimento disposto dalla FIGC in memoria di Sandro Mazzola. La sanzione riguarda il comportamento di un numero esiguo di sostenitori presenti nel primo anello della Tribuna Sud.

La motivazione del Giudice Sportivo

Nel comunicato viene riportata la motivazione del provvedimento: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio”.

Le altre ammende

Tra i dirigenti sanzionati spiccano i 5.000 euro di ammenda a Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, "per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, protestato reiteratamente nei confronti del Direttore di gara avverso una sua decisione". Multati di 1.500 euro in seguito all'ammonizione per proteste anche Enrico Delprato del Parma, David de Gea della Fiorentina e Juan Jesus del Venezia. I viola sono stati colpiti in maniera pesante dal Giudice Sportivo, visto che oltre al ds è stata sanzionata anche la società, come riportiamo di seguito: ""Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

Non è solo la Fiorentina a essere stata sanzionata dal Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di Serie A. Anche Como, Lazio, Venezia, Inter e Roma sono stati menzionati da Gerardo Mastrandrea all'interno del comunicato.

"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".