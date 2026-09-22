Roma, allarme Malen: problema al ginocchio. Xavi tranquillizza: “Nulla di molto grave”

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Malen salta gli impegni con l’Olanda per un problema al ginocchio, ma Xavi rassicura la Roma.

In casa Roma è scattato l'allarme per Donyell Malen, costretto a rinunciare alla convocazione con l'Olanda per un problema fisico accusato al ginocchio sinistro. L'attaccante giallorosso, protagonista di un eccellente avvio di campionato con 6 gol nelle prime 5 partite, resterà dunque a Trigoria durante la sosta per recuperare. Le sue condizioni non sembrerebbero comunque destare particolare preoccupazione e l'obiettivo è tornare a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Como alla ripresa.

Xavi rassicura: “Credo che Donyell stia bene, non è nulla di molto grave”

A tranquillizzare l'ambiente giallorosso sono state soprattutto le parole del ct dell'Olanda Xavi, che in conferenza stampa ha spiegato i motivi dell'esclusione dell'attaccante: “Malen è in un'ottima forma, è stato un qualcosa proprio all'ultimo minuto, proprio come successo con Justin Kluivert, ma questo è il calcio. Bisogna adattarsi. Credo che Donyell stia bene, non è nulla di molto grave”.