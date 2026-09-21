Caprile show, pres. Cagliari svela: "Lo volevano tanti club in estate..."

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Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, nel suo intervento a Radio Rai ha parlato anche di Elia Caprile, portiere acquistato dal Napoli nel 2025. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per Caprile quest'estate ci sono stati parecchi interessamenti ma Elia era convinto di rimanere a Cagliari, sentiva che in questa stagione avremmo potuto fare qualcosa di importante. Per ora i fatti gli stanno dando ragione, sono felice per lui e per noi. Credo che dopo Donnarumma, lui e Carnesecchi siano oggi i portieri più forti in Italia. Poi ci sta che in Nazionale, quando hai dei titolari inamovibili come Donnarumma, ci possano anche essere logiche diverse. Elia deve continuare a lavorare, non è detto che magari una convocazione per lui non arrivi al prossimo giro".

Pisacane sta facendo benissimo:

"Ho la fortuna di conoscere Fabio da tanti anni, l'ho conosciuto prima da calciatore, prima di ogni cosa apprezzo le qualità dell'uomo. È una persona perbene e questa è la cosa più importante, ancora di più nel mondo del calcio. È arguto, astuto, sempre assetato di conoscenza. Si è fatto mattoncino dopo mattoncino in questi anni, prima con la Primavera, dove ha vinto la Coppa Italia di categoria, poi con la prima squadra. Francamente con lui mi aspettavo che, prima o poi, ci potesse essere un picco. In questo momento siamo entrati in una nuova fase, dovremo essere bravi a gestire la situazione. Siamo un gruppo compatto, umile. Spero riusciremo a far sognare a lungo i nostri tifosi o, perlomeno, a rimanere in una posizione di classifica che, come abbiamo sempre detto quest'anno, vorrebbe essere migliore di quella dell'anno scorso".