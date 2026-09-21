Ufficiale Il Frosinone blinda subito l'eroe del 2-0 al Como: Palmisani rinnova fino al 2031

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Lorenzo Palmisani ha sfoderato una prestazione alla Buffon nella vittoria del Frosinone contro il Como: oggi arriva il premio.

Lorenzo Palmisani è l'uomo-copertina del trionfo del Frosinone di ieri per 2-0 sul Como e il club ciociaro non ha voluto perdere tempo per blindarlo al proprio progetto (che punta alla prima salvezza in Serie A nella storia della società) con un rinnovo di contratto per 5 anni, fino al 30 giugno 2031.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato del rinnovo di Palmisani con i gialloblù: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Lorenzo Palmisani. Il portiere classe 2004 ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Palmisani, cresciuto nel settore giovanile e protagonista di un’importante crescita in Prima Squadra".