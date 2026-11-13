In gol con la Francia, ora out per infortunio: lascia il ritiro dell'Italia

Brutte notizie per la Nazionale italiana, che perde Davide Frattesi in vista dei prossimi impegni internazionali. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro a causa di un risentimento muscolare all'adduttore. Un problema che, stando alle prime indicazioni, non dovrebbe destare particolare preoccupazione sul piano delle condizioni fisiche, ma che lo costringerà comunque a fermarsi e a rinunciare alla convocazione.

Un'assenza che complica i piani

Lo stop di Frattesi rappresenta comunque una tegola per il commissario tecnico Mancini, chiamato a fare i conti con un'assenza importante proprio in una fase delicata della preparazione. Il centrocampista, per caratteristiche e capacità di inserimento, avrebbe potuto offrire un contributo prezioso negli equilibri della squadra, soprattutto in una gara che si preannuncia impegnativa.

Verso la sfida contro il Belgio

L'attenzione dello staff azzurro è ora rivolta alla preparazione della sfida contro il Belgio, appuntamento nel quale l'Italia dovrà fare a meno di Frattesi. Mancini sarà quindi chiamato a valutare le alternative a disposizione per ridisegnare il centrocampo e trovare le soluzioni più adatte. L'obiettivo resta quello di arrivare alla partita nelle migliori condizioni possibili, nonostante l'imprevisto che ha costretto il giocatore a interrompere anticipatamente il proprio percorso con la Nazionale.