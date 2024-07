Greenwood, Lotito va all-in ma il Napoli da tempo è disinteressato

Come spiega Tuttomercatoweb.com, per l'attaccante dello United da parte del Napoli c'era stato solo un timido sondaggio.

La Lazio è andata all-in e lo ha fatto da diversi giorni per Mason Greenwood, sogno di una notte di mezza estate del presidente Lotito. In realtà è un sogno nato in una notte di fine estate lo scorso anno. Come spiega Tuttomercatoweb.com, per l'attaccante dello United da parte del Napoli c'era stato solo un timido sondaggio.

Un anno fa Lotito aveva trovato un principio d’accordo per un prestito con diritto di riscatto per circa 15 milioni di euro. Adesso lo United chiede più del doppio, non meno di 35 milioni per lasciar partire Greenwood. La Lazio non ha la forza economica per spingersi a un’offerta del genere, ma si sente davanti a tutte le altre pretendenti per Greenwood. Anche perché, ad oggi, quella della Lazio è la miglior offerta recapitata allo United per il classe 2001. Napoli e Juventus non sono andate oltre dei timidi sondaggi,