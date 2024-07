Grenwood, inserimento Napoli e la Lazio studia già l'alternativa: segue l'altro Bellingham

vedi letture

Il fratello del fuoriclasse del Real Madrid è stato ri-sondato con il Sunderland dopo una stagione da 47 presenze, 7 gol e un assist tra seconda divisione inglese

Qualora non dovesse arrivare Mason Greenwood (su cui si è fiondato il Napoli come rivelato dallo stesso Lotito), la Lazio sarebbe costretta a concentrarsi su un piano B. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i nomi valutati ci sono anche quelli di Lazar Samardzic e Calvin Stengs, ma pure Jobe Bellingham non è stato dimenticato.

Il fratello del fuoriclasse del Real Madrid è stato ri-sondato con il Sunderland dopo una stagione da 47 presenze, 7 gol e un assist tra seconda divisione inglese, Carabao Cup e FA Cup. Il suo costo si aggira sui 15 milioni di euro e potrebbe davvero essere il Mister X di cui parla il presidente biancoceleste Claudio Lotito.