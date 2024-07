Lazio, Lotito ammette: "Napoli si è inserito su Greenwood, ci stanno gufando!"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero facendo il punto della situazione sul mercato biancoceleste. Il numero uno laziale ha lanciato anche un messaggio alla tifoseria: "Devono darci fiducia, era il momento di ricominciare con un progetto nuovo: serve pazienza. Con Tavares ho speso quasi 50 milioni di euro per rinforzare la Lazio", le sue parole.

La Lazio continua a trattare con il Manchester United per l'arrivo di Mason Greenwood, come confermato dallo stesso Lotito: "Ho offerto 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare azioni di disturbo. Dopo la Juventus il Napoli, sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto".