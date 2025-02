Ufficiale Hellas Verona-Fiorentina, le formazioni: out Fagioli e Lazovic, riecco Kean

vedi letture

Alle ore 15:00 al Bentegodi si gioca la partita tra Hellas Verona e Fiorentina, valevole per la 26cª giornata di Serie A. Qualche sorpresa nelle scelte del tecnico scaligero Paolo Zanetti, che tiene fuori in difesa Ghilardi e Daniliuc in favore di Dawidowicz. Altro 'escluso eccellente' è Lazovic, con uno tra Tchatchoua e Faraoni che sarà adattato a centrocampo sulla corsia di sinistra. Davanti Rocha Livramento con alle sue spalle Suslov e Sarr. In casa Fiorentina per dieci undicesimi sono le scelte previste, l'unico assente rispetto alle previsioni è Fagioli, al quale viene preferito Cataldi per il tandem di centrocampo con Mandragora. Zaniolo sulla trequarti assieme a Beltran e Folorunsho, ex della partita al pari di Kean che, al rientro, guida l'attacco viola. Di seguito le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov, Sarr; Rocha Livramento.

A disposizione: Perilli, Magro, Oyegoke, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mari, Moreno, Richardson, Ndour, Fagioli, Caprini, Harder.

Allenatore: Raffaele Palladino.