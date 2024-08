Hysaj alla Lazio come Demme al Napoli: ingaggio alto, rifiuta la cessione e andrà fuori lista

Alcuni esuberi sono stati sistemati, altri invece no. Ma in questi ultimi due giorni di mercato la Lazio proverà a cedere gli altri calciatori che non sembrano far parte del progetto tecnico targato Marco Baroni. La società biancoceleste spera di piazzare anche Elseid Hysaj e Pedro, ma al momento secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sono ipotesi remote.

Il terzino guadagna 2,8 milioni fino al 2026, pesa a bilancio. Pedro ha un ingaggio da 2 milioni. Se rimarranno saranno tagliati in campionato e in Europa (dove serviranno due slot). Hysaj è stato inserito nella lista della Serie A al posto di Gila, infortunato. La staffetta al contrario è pronta. Pedro è in scadenza a giugno, già a giugno aveva chiarito la sua posizione: "Non parto, lo farò al termine del contratto". La società rischia di pagare due lauti ingaggi a vuoto.