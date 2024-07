Gazzetta - Milan, non solo Lukaku: si pensa a un triplo colpo dal Chelsea

Non solo Lukaku. Possibile triplo colpo del Milan dal Chelsea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi i rossoneri hanno preso contatti con il club inglese per parlare dell'attaccante belga ma non solo perché l'asse Milano-Londra potrebbe per l'ennesima volta dare i suoi frutti e sul tavolo ci sarebbero anche i nomi del centrocampista Carney Chukwuemeka e del difensore Trevoh Chalobah.