Sky - Clamoroso Zirkzee: l’agente chiede 15mln di commissioni ed il Milan non ci sta

© foto di www.imagephotoagency.it

Sky Sport fa il punto della situazione su Joshua Zirkzee (23 anni), centravanti olandese in forza al Bologna che è il primo obiettivo del Milan per rinforzare il proprio reparto offensivo nel mercato estivo che verrà. L'uscita del numero nove classe 2001 passa dal pagamento della clausola, fissata a 40 milioni di euro fino al mese di luglio ed esercitabile da tutti i club, non solo dal Bayern Monaco che lo ha ceduto.

Sarà lo stesso Zirkzee, nel momento in cui dovesse essere attivata la suddetta clausola, a risultare colui che pagherà l'ammontare necessario al Bologna per liberarsi dall'attuale contratto. Il problema è sempre però nell'elevata richiesta da parte dell'entourage di Zirkzee lato commissioni: si arriva a circa 15 milioni di euro, con la motivazione data dagli agenti che si posa sul valore della clausola più bassa rispetto a quello reale.

Siccome da parte del Milan non c'è l'intenzione di arrivare a corrispondere tali cifre per le sole commissioni, la dirigenza rossonera tiene aperte anche le piste alternative. Secondo l'emittente satellitare, in particolare, in casa Diavolo si guarda a Artem Dovbyk del Girona e Armando Broja del Chelsea come piani B rispetto all'idea principale che porta appunto invece a Zirkzee.