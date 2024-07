Ultim'ora Sky - Immobile-Besiktas, è fatta! La Lazio lo cede per cifra irrisoria

Ci siamo per il trasferimento di Ciro Immobile dalla Lazio al Besiktas.

Ci siamo per il trasferimento di Ciro Immobile dalla Lazio al Besiktas. Manca solo l'ufficialità ma - riporta Sky Sport - le due società hanno trovato l'accordo grazie a un'offerta della società turca da tre milioni di euro per il cartellino che ha soddisfatto il club capitolino. Due giorni fa era già stato raggiunto l'accordo tra Immobile e la società di Istanbul sulla base di un biennale da 12 milioni di euro netti complessivi più opzione per una ulteriore stagione.

L'offerta è arrivata qualche ora dopo le parole di Angelo Fabiani che, nel pomeriggio, in merito alla partenza di Immobile si era espresso così: "Immobile potrà essere liberato a zero? Il giocatore non ha chiesto questo nella maniera più assoluta. Ho sempre sentito dire che un eventuale trasferimento a lui sarebbe gradito, anche sotto la mia gestione nessuno ha messo alla porta nessuno", ha detto il direttore sportivo della Lazio.

E ancora: "Chi è andato via per scadenza di contratto o perché ha voluto cambiare maglia è stata una volontà del calciatore. Alla base c'è una volontà ben precisa del calciatore, mi auguro che il calciatore possa rimanere perché c'è stima del calciatore e dell'uomo. Dobbiamo però ragionare su dei fatti e non basarci su notizie che rimbalzano a livello mediatico".