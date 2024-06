Sky - La Roma pensa a Soulé per l'attacco: piace a De Rossi

La Roma è alla ricerca di un attaccante: Federico Chiesa (su cui c'è anche il Napoli) e Matias Soulé sono i due nomi accostati ai giallorossi

La Roma è alla ricerca di un attaccante e il nome di Federico Chiesa, che per la Juventus è cedibile e su cui c'è anche il Napoli, è fortemente accostato ai giallorossi nelle ultime ore. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nei prossimi giorni ci sarà un incontro nella Capitale tra il club e Fali Ramadani, agente del giocatore bianconero.

La Roma però sta sondando anche altri terreni, ma guardando sempre in casa della Juventus. Infatti il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi ha sul suo taccuino anche il nome di Matias Soulé. L'argentino classe 2003 piace alla dirigenza giallorossa che tuttavia al momento non ha ancora fatto proposte concrete. Per quanto riguarda il centrocampo invece, interessa Tomas Suslov dell'Hellas Verona.