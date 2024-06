Tmw - Atalanta, Gollini ha ancora due anni di contratto: probabile un nuovo prestito

Per l'ex Napoli - non ci sono ancora proposte concrete.

Pierluigi Gollini non è in scadenza con l'Atalanta. Nonostante i tanti report su un contratto che termina al 30 giugno del 2024, la realtà è che il portiere ha rinnovato da tempo fino al 2026. Quindi ha ancora due anni di permanenza in nerazzurro e non andrà via a parametro zero quest'estate. Un dato che in effetti stonava, visto che una cessione in prestito con il contratto in scadenza è qualcosa di inusuale.

Per lui ci sono stati alcuni interessamenti nel corso degli scorsi mesi, ma per l'ex Napoli - non ci sono ancora proposte concrete. Nelle prossime settimane sono attese novità. A riferirlo è Tuttomercatoweb.