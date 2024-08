Tmw - Dybala ha accettato l'Arabia: l'addio alla Roma ora è ad un passo

Paulo Dybala è pronto a salutare la Roma per trasferirsi in Arabia Saudita. La Joya, secondo le ultimissime raccolte da TMW, ha informato in questi minuti la società giallorossa della propria volontà di trasferirsi all'Al-Qadsiah in Saudi Pro League.

L'argentino, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha accettato quindi un ricchissimo contratto da oltre 60 milioni di euro per i prossimi 3 anni e lo ha comunicato ai vertici della Roma, chiedendo contestualmente un incontro con Ghisolfi e Lina Souloukou per definire tutti gli ultimi dettagli in merito alla sua partenza. A questo punto, quindi, può ufficialmente partire la trattativa vera e propria fra la Roma ed il club saudita, con le sensazioni che comunque sono più che positive in questo senso. La trattativa, salvo sorprese, dovrebbe chiudersi sulla base di circa 12 milioni di euro.