Tmw - Juventus, Giuntoli riabbraccia Pompilio: depositato il contratto dell'ex Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il progetto Juventus made in Cristiano Giuntoli sta prendendo forma. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb uno dei primi passi è stato fatto, con il club bianconero che ha depositato il contatto di uno dei collaborati scelti da Giuntoli per assisterlo nella gestione tecnica e sportiva del mercato e della squadra: si tratta di Giuseppe Pompilio, con lui al Napoli e in scadenza di contratto con la società partenopea.