Il Bologna riacciuffa il Como allo scadere: al Sinigaglia finisce 2-2

Finisce in parità la sfida del "Sinigaglia" fra il Como e il Bologna. I felsinei, sotto 0-2, hanno trovato lo scatto necessario per riagguantare il punteggio sul 2-2. I lariani partono subito forte e dopo appena quattro minuti la sbloccano con un’imbucata sul lato sinistro dell’area per Cutrone che prova un cross a rimorchio che viene deviato nella propria porta da Nicolò Casale. Niente da fare per Skorupski. La risposta degli emiliani arriva con un recupero di Orsolini sul lato destro del campo. L’attaccante converge e libera il sinistro che termina di poco sul fondo. Al 25’ ci provano i rossoblù con una conclusione dalla distanza di Odgaard che termina abbondantemente alta sopra la traversa. Due minuti dopo la mezz’ora, il Como ha la possibilità di colpire in ripartenza con Cutrone che entra in area ma trova il muro di Casale che riscatta l’autorete fortuita in avvio. Sugli sviluppi del corner, Dossena salta più in alto di tutti e colpisce di testa mettendo però di un soffio a lato. Ancora Cutrone sfiora il gol con un suggerimento geniale di Paz, il suo pallonetto termina di un niente a fondo campo.

Il Como allunga, il Bologna lo riprende

Nella ripresa il Como allunga con Cutrone che, lanciato da un colpo di petto di Paz, entra in area e supera Skorupski sul palo più lontano. Qualche istante col fiato sospeso a causa di un malfunzionamento fra la sala VAR e il campo ma alla fine Piccinini indica giustamente il centro del campo. I padroni di casa trovano spazi per colpire ma non riescono ad arrotondare il punteggio prima con Strefezza e poi con Fadera, che era anche in posizione irregolare. Il Bologna potrebbe tornare in partita con Fabbian ma la sua conclusione è troppo debole e facile preda di Audero. A venti dalla fine si scuotono i rossoblù con Pobega ma la sua conclusione dalla distanza si stampa sul palo. Il Bologna la riapre con Odgaard che calcia trovando la deviazione fortuita di Goldaniga. Il più lesto è Castro che supera Audero. Nel recupero poi arriva la gemma di Iling Jr, che calcia a giro dal lato destro dell’area e infila il pallone nell’angolino.