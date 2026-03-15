Il Bologna vince il derby col Sassuolo e blinda l'ottavo posto. Ma Italiano perde i pezzi

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Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna si chiude con la vittoria dei rossoblù per 1-0 al Mapei Stadium. A decidere la partita è il gol segnato dopo appena cinque minuti dall’attaccante olandese Thijs Dallinga, bravo a finalizzare una bella giocata sulla destra. Il Sassuolo prova a reagire subito con Andrea Pinamonti, ma il portiere Łukasz Skorupski risponde presente. Nel primo tempo è comunque il Bologna a gestire meglio il gioco offensivo, andando più vicino al raddoppio rispetto ai neroverdi al pareggio.

Tre infortuni preoccupano Italiano

La vittoria lascia però qualche preoccupazione al tecnico Vincenzo Italiano in vista della sfida europea contro la Roma. Durante la gara, infatti, il Bologna perde per infortunio Lorenzo De Silvestri, fermato da un problema muscolare, e Nikola Moro, costretto a uscire dopo una botta al gluteo. Nel finale tiene con il fiato sospeso anche Skorupski, che accusa un fastidio al flessore ma decide di restare in campo fino al termine. Nonostante le difficoltà, il Bologna difende il vantaggio senza concedere grandi occasioni e si prepara così all’ottavo di ritorno di Europa League con maggiore fiducia sul piano mentale, anche se l’attenzione ora è tutta rivolta all’infermeria.