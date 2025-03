Il Cagliari dura un tempo, il Genoa si prende l'altro: 1-1 all'Unipol Domus

vedi letture

Al triplice fischio di Cagliari-Genoa l'Unipol Domus fischia. Perché il Cagliari dura un solo tempo. E, anche se per 45' è superiore al Genoa, non basta ai suoi sostenitori. Perché non basta per i tre punti. Viola vale l'1-0 al 18', in un primo tempo dominato dai sardi.

Ma la ripresa è tutt'altra storia e il Grifone se la prende, tutta: dopo due minuti col gol di Cornet e anche per (quasi) tutto il tempo dopo. Una frazione di gioco per uno, un punto per uno: più felice il Genoa, un po' meno il Cagliari, che comunque muove la classifica.