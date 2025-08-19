Ufficiale
Milan, Leao salta la prima di campionato: la nota con l’esito degli esami
TuttoNapoli.net
Rafael Leao nelle scorse ore si è sottoposto agli esami strumentali per determinare al meglio le proprie condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato in campo domenica sera, nella partita valevole per il primo turno di Coppa Italia, contro il Bari, vinto dal Milan.
Si legge nel bollettino medico diramato proprio in questi minuti dal Milan: "Trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari. Il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce".
