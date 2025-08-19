Flop Zielinski: l’Inter aspetta una proposta dall’Arabia per liberarsi del maxi ingaggio

Sucic e Barella si sono alternati in cabina di regia contro l'Olympiacos, uno dei due sarà sicuramente il regista titolare nella prima di campionato dell’Inter contro il Torino a San Siro vista la squalifica di Hakan Calhanoglu. Nella ripresa c'è stato anche spazio per Kristjan Asllani e Piotr Zielinski nelle rotazioni di Cristian Chivu, ma entrambi sono in uscita in questa sessione di mercato.

Se per l'albanese è vicino l'accordo con il Bologna, il polacco rimane in lista di sbarco in attesa della giusta proposta. Come riportato dal Corriere dello Sport, si attende una proposta dall'Arabia Saudita per l'ex Napoli che permetterebbe all'Inter di sgravarsi da un grande ingaggio.