Sancho-Roma saltato per la richiesta monstre degli agenti: commissioni da 11mln

Per la Roma non andrà in porto, almeno per il momento, l’operazione legata a Jadon Sancho. Come riportato da Il Messaggero, l’attaccante inglese ha rifiutato la proposta giallorossa nonostante un principio d’intesa raggiunto nei giorni scorsi. Sancho aveva aperto alla destinazione ed era pronto a firmare un quinquennale da 5 milioni netti a stagione più bonus.

Secondo quanto si legge sul quotidiano romano, a far saltare l’affare sono state le commissioni richieste dagli agenti, pari a 11 milioni di euro, da sommare ai 23 milioni concordati con il Manchester United per il cartellino. Ad inizio mercato anche il Napoli aveva fatto qualche timido sondaggio per Sancho, prima di virare su altri obiettivi.