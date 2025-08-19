Sancho-Roma saltato per la richiesta monstre degli agenti: commissioni da 11mln
TuttoNapoli.net
Per la Roma non andrà in porto, almeno per il momento, l’operazione legata a Jadon Sancho. Come riportato da Il Messaggero, l’attaccante inglese ha rifiutato la proposta giallorossa nonostante un principio d’intesa raggiunto nei giorni scorsi. Sancho aveva aperto alla destinazione ed era pronto a firmare un quinquennale da 5 milioni netti a stagione più bonus.
Secondo quanto si legge sul quotidiano romano, a far saltare l’affare sono state le commissioni richieste dagli agenti, pari a 11 milioni di euro, da sommare ai 23 milioni concordati con il Manchester United per il cartellino. Ad inizio mercato anche il Napoli aveva fatto qualche timido sondaggio per Sancho, prima di virare su altri obiettivi.
Pubblicità
Serie A
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netFocusLista Serie A, c'è un solo slot libero (per Gutierrez?): altre cessioni, gli Under e cosa cambia in Champions
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com