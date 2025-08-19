Leao fa tremare il Milan: oggi l'esito degli esami dopo l'infortunio

La prima di Rafael Leao con il nuovo Milan di Allegri è durata un quarto d'ora, nel corso del quale l'attaccante portoghese, provato per l'occasione da punta centrale, ha trovato un gol di testa da centravanti vero ma si è dovuto anche arrendere a un fastidioso infortunio al polpaccio. E a proposito del problema fisico rimediato da Leao, oggi è la giornata in cui se ne saprà qualcosa di più.

Sono previsti infatti in data odierna gli esami strumentali per il portoghese, dai quali emergerà la gradazione del guaio. Dallo staff medico del Milan, comunque, non trapela pessimismo anche se la parola d'ordine rimane comunque 'cautela'. Come viene riferito all'interno del Corriere dello Sport di oggi, per l'esordio in campionato, sabato sera a San Siro contro la Cremonese, Leao non dovrebbe essere rischiato. E questo anche se i test specifici dovessero evidenziare che si tratti di un danno minimo.