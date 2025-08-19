Lookman, l’Atalanta ha deciso: allenamento individuale fino a fine mercato

vedi letture

Ademola Lookman è rientrato questa mattina a Zingonia. L’attaccante nigeriano, accompagnato dal padre e da un amico, ha raggiunto il centro sportivo dell’Atalanta intorno alle 9. Il giocatore è tornato in Italia nelle scorse ore e, almeno fino alla fine del mercato - riferisce Sky Sport - lavorerà a parte con un preparatore personale, in attesa di chiarire il proprio futuro.

Nel frattempo, la società bergamasca resta in ascolto di eventuali offerte, anche se - al momento - non ci sono stati colloqui ufficiali né con il calciatore né con il suo agente. La trattativa con l’Inter, che nei giorni scorsi sembrava poter decollare, non ha registrato sviluppi concreti, motivo per cui Lookman ha ripreso ad allenarsi a Zingonia. Resta però da gestire la questione disciplinare: il club nerazzurro imporrà infatti delle sanzioni interne al giocatore.