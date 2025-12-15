Tether non si arrende: in arrivo nuova offerta per acquistare la Juventus

La Juventus ha ritrovato la vittoria, proprio mentre a livello societario è arrivata una fortissima presa di posizione da parte della proprietà. Nei giorni scorsi Tether aveva presentato un'offerta, con piano di investimento complessivo da 1,1 miliardi di euro, per rilevare le quote di proprietà di Exor e della famiglia Agnelli. Secco il no da parte della holding e del suo primo rappresentante, John Elkann.

Secondo Tuttosport, però, è in arrivo a stretto giro di posta un rilancio da parte di Tether e del suo Ceo Paolo Ardoino. Un aumento dell'offerta che salvo sorprese non sortirà effetti, con la famiglia Agnelli che continuerà a dire no alla cessione.