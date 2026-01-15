Il Como domina, ma il Milan si salva con Maignan e poi la ribalta: finisce 1-3!
Il Milan espugna il Sinigaglia, violando per la prima volta in stagione il fortino del Como. I padroni di casa partono forte e passano in vantaggio già al 10’, quando Baturina serve un assist perfetto a Kempf, che supera Maignan. Nonostante alcune iniziative offensive dei rossoneri siano rimaste sterili, Nico Paz e Da Cunha vanno vicini al raddoppio, trovando un Maignan decisivo. Tuttavia, il Como non riesce a chiudere la partita: Kempf ferma Rabiot in area e Nkunku trasforma il rigore al primo minuto di recupero del primo tempo, firmando l’1-1.
La ripresa si accende subito con un gran destro di Nico Paz smanacciato da Maignan. Al 55’ Adrien Rabiot raccoglie un assist di Leao e porta i rossoneri avanti, ribaltando il punteggio sul 2-1. Nonostante i tentativi di Jesus Rodriguez, Caqueret e Kuhn, il Como non riesce a pareggiare. Rabiot chiude i conti con una potente conclusione firmando il 3-1 finale. Il Milan festeggia così una vittoria fondamentale per la corsa allo Scudetto, mantenendo il passo dell’Inter a -3, mentre il Como incassa la prima sconfitta casalinga della stagione.
Serie A Enilive 2025-2026
