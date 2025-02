Il Como sbanca il Franchi con i suoi gioiellini: Fiorentina e Gudmundsson ko

Al Franchi vince il Como il lunch match della 25ª giornata di Serie A, sul campo della Fiorentina finisce 0-2. Parte forte la Fiorentina, intenzionata ad aggredire il match sin dal suo avvio: tredici secondi e arriva già il primo tiro in porta, tentato da Zaniolo (che agisce da falso nove). Dopo poco ci riproverà di nuovo, imitato nel mezzo anche da Gosens: il portiere ospite Butez, però, tiene abbassata la saracinesca. Al 20’ si fa vedere anche il Como: conclusione potente di Diao, che non angola a sufficienza però per trovare impreparato De Gea. Col passare dei minuti, in generale, cresce la prova della squadra lombarda, che alza il proprio baricentro con maggior stabilità nella metà campo avversaria. E come ricompensa per Fabregas e i suoi arriva il gol dello 0-1 al 41’, firmato da un Diao incontenibile nella sua fuga in campo aperto e capace di battere De Gea con un tocco sporco a tu per tu.

Nessuna sostituzione da parte dei due allenatori nel momento di riprendere i giochi, sia Palladino che Fabregas si tengono i cambi per la ripresa. Il primo a farvi ricorso è il tecnico di casa, che butta dentro Gudmundsson e Colpani. Proprio quest’ultimo però perde palla a metà campo al 66’ e da lì si concretizza il pesante colpo del raddoppio per il Como, confezionato da Nico Paz con deviazione di Ranieri che rende imprendibile il tiro per De Gea. Lo 0-2 spalanca la voragine sulle incertezze della Fiorentina a, che per poco non subisce anche il terzo gol, con De Gea reattivo su Diao al 72’. Di male in peggio, Palladino perde anche Gudmundsson dopo venti minuti di partita per un infortunio e finisce i cambi inserendo Ndour, all’esordio in viola.