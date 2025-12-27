Il Como torna a dare spettacolo: 3-0 al Lecce, ma il primo gol farà discutere

Il Como ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive e lo fa con un netto 3-0 sul campo del Lecce nel 17° turno di Serie A. Al Via del Mare, nonostante la squalifica di Cesc Fabregas, i lariani partono con personalità e sbloccano il match al 21’ con Nico Paz, bravo a liberarsi di Ramadani e a calciare trovando la deviazione decisiva di Tiago Gabriel. Un gol che scatena le proteste dei padroni di casa per un presunto fallo precedente: dopo il check VAR la rete viene confermata, con Di Francesco espulso e clima incandescente sugli spalti. Il Lecce reagisce più con nervosismo che con lucidità, affidandosi alle iniziative di Sottil, mentre il Como gestisce e sfiora il raddoppio prima dell’intervallo.

Nella ripresa la squadra ospite prende definitivamente il controllo della gara. Al 66’ arriva il raddoppio sugli sviluppi di un calcio piazzato, con Jacobo Ramon rapido ad avventarsi su un pallone vagante e firmare il suo secondo gol in Serie A. Il Lecce prova a rientrare in partita senza successo e al 76’ incassa anche il tris: altra giocata illuminante di Nico Paz e conclusione vincente di Douvikas, al quarto centro stagionale. Il Como torna così ai tre punti, salendo al sesto posto in classifica, mentre il Lecce resta sedicesimo, con un margine di sicurezza sulla zona retrocessione che si assottiglia.