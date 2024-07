Il giorno dell'addio di Immobile alla Lazio: il Besiktas sbarca a Roma per chiudere

Nella serata di ieri le due società hanno trovato l'accordo grazie a un'offerta da tre milioni di euro per il cartellino che ha soddisfatto Claudio Lotito.

I dirigenti del Besiktas sono a Roma per definire gli ultimi dettagli relativi all'acquisizione di Ciro Immobile. Il club turco che ha raggiunto l'accordo sia col giocatore che col club capitolino è ora in città per le firme sul contratto: successivamente, l'ormai ex capitano biancoceleste lascerà l'Italia con i vertici del suo nuovo club. L'attaccante partirà dall'aeroporto di Fiumicino con un volo privato alle 18.45 italiane per raggiungere Istanbul quando in Italia saranno le 21 circa. Poi le visite mediche e la firma sul contratto con la squadra turca che sanciranno, salvo colpi di scena clamorosi, il suo addio definitivo alla Lazio dopo 8 anni.

Tre giorni fa, invece, era già stato raggiunto l'accordo tra Immobile e la società di Istanbul sulla base di un biennale da 12 milioni di euro netti complessivi più opzione per una ulteriore stagione. A riportarlo è TMW.