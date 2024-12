Il Lecce cade solo al 87', dopo un tempo con l'uomo in meno: vince la Lazio 2-1

Termina sul risultato di 1-2 la gara del Via Del Mare tra Lecce e Lazio, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Gli uomini di Baroni la vincono ma non con poca fatica, abbattendo solo nel finale la muraglia della squadra di Giampaolo. Nel primo tempo sono i biancocelesti a sbloccarla poco prima di andare negli spogliatoi: Guilbert sulla linea di porta salva il tiro di Castellanos, ma lo fa con la mano. Espulsione e calcio di rigore.

Dal dischetto si presenta proprio il Taty Castellanos che non sbaglia davanti a Falcone. Nel secondo tempo però, il Lecce a sorpresa la riprende grazie a un fantastico gol al volo di Tete Morente al minuto 50. Da lì gli uomini di Giampaolo con grande cuore e abnegazione difendono il risultato, cadendo solo all'87esimo per un altra volée vincente stavolta di Marusic, che regala tre punti a una Lazio non poco in difficoltà. All'ultimo secondo rischio colpo di scena: su cross di Rebic svetta Kaba che colpisce la traversa. Alla fine finisce così.