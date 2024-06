Il Milan annuncia Fonseca, Ibrahimovic: "Conte? Non era ciò che cercavamo"

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Ad annunciarlo è stato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Ad annunciarlo è stato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa, spiegando così la scelta del club rossonero per il dopo Stefano Pioli:

"Prima di iniziare voglio ringraziare Stefano Pioli per ciò che ha fatto per il Milan: parlo per la società, per la dirigenza e per me stesso, quello che ha fatto per il Milan resta nella storia. Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, abbiamo capito cosa vogliamo e con tanti pensieri lo abbiamo scelto per la sua identità e per come vogliamo che giochi la squadra, con un gioco dominante ed offensivo. Dopo 5 anni volevamo dare qualcosa di nuovo ai giocatori. Abbiamo studiato come allena e come prepara le partite. Volevamo portare qualcosa di nuovo anche a San Siro. Fonseca era l'uomo giusto per questo. Siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto".

Sulle voci su Conte: "Perché non abbiamo scelto Conte? Per quello che cercavamo e per i nostri criteri, il nome di Conte non è uscito. Dipende che materiale hai e che materiale puoi dare. Il miglior match per la nostra squadra era Paulo Fonseca. Non dico che porti un allenatore e cambi undici giocatori, ma in questo caso era importante per noi prendere un allenatore che va bene per la squadra che abbiamo e migliorare il collettivo e individualmente. Poi c'è il progetto dell'under 23 che è importante ma non è quello principale".

Ed ancora: "Non ne abbiamo discusso perché il criterio che abbiamo tenuto, con tutto il rispetto a lui, non era quello che cercavamo"