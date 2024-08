Video Il Milan delude, sotto di due gol fino all'89' ma rimonta il Torino da 0-2 a 2-2: gli highlights

Termina sul risultato di 2-2 la gara di San Siro tra Milan e Torino, valida per la 1^ giornata di Serie A 2024-25. I granata prima la sbloccano nel primo tempo con l'autogol di Thiaw (30'), poi raddoppiano nella ripresa con l'incornata di Duvan Zapata (68'). La squadra di Fonseca non è mai in campo per questi primi 70 minuti.

Gli ingressi dalla panchina però danno una scossa e, complice la stanchezza del Torino, il Milan riesce a riprenderla in sette minuti. Prima Alvaro Morata (89') devia in porta il tiro di Reijnders, poi Noah Okafor (95') in extremis segna il volo la rete del pareggio sul cross di Musah.