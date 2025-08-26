Il Milan insiste per Rabiot: nell'operazione può rientrare Bennacer

Il Milan sta valutando con grande attenzione la possibilità di riportare Adrien Rabiot in Italia, su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, infatti, ha chiesto alla dirigenza una mezzala capace di inserirsi con efficacia negli spazi e contribuire anche in fase realizzativa, caratteristiche che il francese possiede e che ha già dimostrato nei suoi anni alla Juventus. Dopo la lite con Jonathan Rowe, ora passato al Bologna, il Marsiglia ha deciso di mettere ufficialmente sul mercato il centrocampista, aprendo così a un suo possibile addio. Tutti i presupposti, quindi, sembrano portare a una trattativa concreta tra le parti.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nell’operazione potrebbe rientrare anche Ismael Bennacer, che ha già avuto un’esperienza positiva all’OM nella scorsa stagione e non rientra più nei piani tecnici del Milan. La sua cessione potrebbe agevolare l’arrivo di Rabiot, ma restano da definire modalità e tempi del trasferimento. Il centrocampista francese conosce bene la Serie A e rappresenterebbe una garanzia immediata per una squadra che non può permettersi di aspettare.