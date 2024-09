Foto Il Milan travolge il Lecce e sale in vetta per una notte: la classifica

vedi letture

Termina sul risultato di 3-0 la gara di San Siro tra Milan e Lecce, valida per la 6ª giornata di Serie A. Ai rossoneri bastano solo 5 minuti nel primo tempo per franare sulla squadra di Gotti, chiudendo la partita e firmando la terza vittoria consecutiva. Ora la squadra di Fonseca dopo un avvio zoppicante è in testa alla classifica, in attesa dei risultati dei prossimi match.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Torino 11

Milan 11*

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Atalanta 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Genoa 5

Lecce 5*

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2

* una partita in più.