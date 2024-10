Il Milan vuole andare avanti con Fonseca: ribadita la fiducia, discorso alla squadra

Di certo non è stato un avvio di stagione semplice per il Milan. I problemi iniziali, la rinascita nel derby vinto con l'Inter, un'altra ricaduta con la Fiorentina. Un ritardo in classifica che si è accumulato, ma che di certo non è colmabile. Basta guardare avanti con fiducia. Quella che il club ha mostrato nei confronti di Paulo Fonseca, che ora ne ha da vendere: la società in questa sosta non l'ha messo in discussione e questa ne è stata un'iniezione importante. Il mister è convinto che la sua rosa abbia un valore ben superiore rispetto a quanto mostrato in campo in queste prime sette giornate di campionato: un potenziale inespresso da tirar fuori adesso.

L'allenatore rossonero ha pensato a quali corde toccare per sprigionarlo tutto nelle prossime partite. Stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha tenuto un discorso alla squadra al gran completo, tutta insieme per la prima volta dopo la sconfitta di Firenze. Il tecnico ex Roma e Lille non guarda al passato, ha chiesto alla squadra di concentrarsi sul futuro, con ottimismo. Si aspetta che tutti diano il 100% in campo, a partire dal match con l'Udinese e per le successive "finali".

Si andrà avanti con il sistema di gioco utilizzato nelle ultime gare: il 4-2-3-1, pronto a deformarsi in campo a seconda delle situazioni di gioco. La Rosea sottolinea che si tratta di un modo per far comprendere ai suoi calciatori che la strada intrapresa è quella giusta. Ci sono sette partite in 21 giorni, sette partite per cambiare marcia.