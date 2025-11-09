Il Napoli non è più primo, la Roma sorpassa gli azzurri e il Milan: la nuova classifica

di Antonio Noto

La Roma sorpassa il due di testa e va da sola in testa alla classifica con 24 punti. Subito dietro il gruppo delle inseguitrici, con Milan e Napoli appaiate a quota 22 e l’Inter pronta al sorpasso, in caso di vittoria nel big match di questa sera contro la Lazio. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Roma 24 (11)
Milan 22 (11)
Napoli 22 (11)
Inter 21 (10)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (10)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)