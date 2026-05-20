Sarri-Atalanta, accelerata decisiva? Pronta offerta fino al 2029

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Nella trattativa potrebbe avere un ruolo centrale anche Cristiano Giuntoli. Il dirigente in passato ha già lavorato con Sarri ai tempi del Napoli

L’Atalanta accelera per Maurizio Sarri e prova a stringere i tempi per affidargli la panchina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, il club bergamasco avrebbe presentato al tecnico toscano una proposta importante: contratto fino al 2029 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta che conferma la volontà della società nerazzurra di aprire un nuovo ciclo tecnico puntando su un allenatore di grande esperienza e personalità.

Sarri-Atalanta, Giuntoli possibile uomo chiave nell’operazione

Nella trattativa potrebbe avere un ruolo centrale anche Cristiano Giuntoli. Il dirigente, che in passato ha già lavorato con Sarri ai tempi del Napoli, viene indicato come una figura determinante per favorire l’intesa tra le parti. L’Atalanta considera Sarri il profilo ideale per raccogliere l’eredità tecnica e continuare il percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Restano comunque da capire le intenzioni dell’allenatore, che nei prossimi giorni dovrà sciogliere le riserve sul proprio futuro. Sullo sfondo resta anche il Napoli.