Juve, disastro economico e sportivo: oltre 500 mln per arrivare al massimo al 3° posto
Cinque anni di investimenti enormi senza riuscire a riportare la Juventus stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questo il quadro tracciato in un pezzo del portale Tuttomercatoweb, che analizza le difficoltà economiche e sportive vissute dal club bianconero nelle ultime stagioni.
Come ricorda Il Corriere dello Sport, “oltre 500 milioni spesi sul mercato nelle ultime stagioni e un saldo negativo superiore ai 250 milioni” non sarebbero bastati “per ottenere risultati all’altezza delle aspettative”. Numeri pesanti che raccontano le difficoltà incontrate dalla Juventus nel tentativo di tornare competitiva ai massimi livelli.
Il quotidiano sottolinea come il miglior risultato ottenuto resti “il terzo posto del 2023-24”, a cui si aggiungono “due quarti posti e il settimo posto segnato dalla penalizzazione”. Un rendimento giudicato insufficiente rispetto agli investimenti sostenuti dal club.
A complicare ulteriormente la situazione, sempre secondo il Corriere, c’è ora “il concreto rischio di fallire anche la qualificazione alla prossima Champions League”
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