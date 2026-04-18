Il Parma non si ferma: battuto anche l'Udinese in trasferta

Il Parma non si ferma: battuto anche l'Udinese in trasfertaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:32Serie A
di Fabio Tarantino

Al Parma basta il primo gol di Elphege per piegare l'Udinese e ottenere tre punti che ipotecano la salvezza. Altra vittoria per la formazione di Cuesta che aveva fermato il Napoli domenica scorsa al Tardini col risultato di 1-1. Ottimo momento di forma per i gialloblu. Con questa vittoria la squadra di Carlos Cuesta sale a 39, dodici in più di quelli che hanno Cremonese e Lecce. Udinese che invece resta undicesima a 43 punti.