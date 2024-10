Il terzo gol di Dorgu è buono! Il Lecce vince la sfida salvezza col Verona

Al Via del Mare il Lecce batte 1-0 il Verona nell'anticipo della decima giornata di Serie A.

L'inizio di match è molto equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di studiarsi ed escono con difficoltà dalla propria metà campo, poi però i salentini si dimostrano più reattivi e intraprendenti, sfruttando soprattutto la verve di Patrick Dorgu, che a destra è sicuramente un fattore. Al 23' il danese colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e batte Perilli, ma il direttore di gara, aiutato dal VAR, ravvisa una sua irregolarità su Tchatchoua e annulla la rete dell'1-0 agli uomini di Gotti, che continuano a premere. Al 36' è ancora una volta l'esterno a battere l'estremo difensore ospite con un destro incrociato sul secondo palo, però, come in precedenza, il VAR strozza l'urlo in gola al 2004, fermato per una posizione di fuorigioco. L'ultimo sussulto della prima frazione lo regala... Dorgu, che al 41' si invola verso la porta avversaria e viene atterrato da Tchatchoua al limite: per Mariani è fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per Tchatchoua.

Il Lecce impiega pochissimo nella ripresa per sfruttare la superiorità numerica e passare in vantaggio contro l'Hellas Verona. Al 51' infatti i salentini trovano il gol partita grazie a un colpo di testa del solito Patrick Dorgu, che inizialmente si era visto annullare anche questa rete dall'arbitro per fuorigioco: sul cross da sinistra di Banda però, Coulibaly non la tocca e così il danese è in posizione regolare quando deposita alle spalle di Perilli l'1-0.