Il Torino crolla in casa, il Como si scatena: Fabregas vince 5-1 e va al 6° posto

vedi letture

Termina sul risultato di 1-5 il match tra Torino e Como, posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Un primo tempo equilibrato, con Addai che la sblocca e Vlasic che pareggia agli sgoccioli, ma nella ripresa è un assolo dei lariani che si scatenano e danno spettacolo: doppietta di Addai, poi Ramon, infine Nico Paz e Baturina si aggiungono alla festa. Crollano i granata davanti ai propri tifosi, mentre la squadra di Fabregas vola al sesto posto in Serie A superando la Juventus.